ロシア極東ウランウデの裁判所で強制労働3年の判決を受けた男性（手前）＝14日（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア極東ウランウデの裁判所は14日、2024年にオホーツク海を約2カ月ボートで漂流後に救出された40代後半の男性に対し、海上の安全航行違反の罪などで、強制労働3年の有罪判決を言い渡した。タス通信などが報じた。漂流中に男性の兄＝当時（49）＝と兄の息子＝同（15）＝は餓死していた。レジャー目的でボートに乗