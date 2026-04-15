寝不足を防ぐためには、自分に必要な睡眠時間を知り、それを確保することが重要です。適切な睡眠時間は年齢や個人差によって異なるため、一律に考えるのではなく、自分の身体の状態を基準にすることが大切です。公的機関が示すガイドラインも参考にしながら、日々の睡眠を見直していきましょう。ここでは、睡眠時間の基準について解説します。 監修医師：後平 泰信（医療法人徳洲会札幌もいわ徳洲会病院） 2009年に旭川医科大