ファミリーマートは13日、2026年度春季労使協議で、4年連続となるベースアップを実施し、月例給の改定および初任給の引き上げを決めた。【写真】カリッとした衣が特徴の『濃厚チーズinクリスピーチキン』同社は「ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。これまで継続してきた「5つのキーワード」を土台とし、現在は「いちばんチャレンジ」を合言葉に、加盟店とともに全社員が一丸となって収益拡大に邁進してお