エイブルホールディングスの「ひとりぐらし研究所」が、「ひとり暮らしの『つながり』意識調査2026」を実施し、調査結果を公表した。調査対象は、国内在住で現在ひとり暮らしの男女（20〜39歳）。「約８割が家のなかで独り言」という結果もあり、イマドキのひとり暮らしの実態がうかがえる。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「ひとり暮らしの『つながり』意識調査2026」を公表／エイブルホールディングス20〜39歳のひとり