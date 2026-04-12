4月7日に2026年度の予算が成立しました。過去最大となった今回の予算、その財源となったのは“国民からの税収”です。しかし、そこには“見えない増税分”も含まれています。【写真で見る】4月から始まる「防衛特別所得税」の仕組みとは？過去最大の予算が成立4月から始まる“独身税”に注目が集まる高市早苗 総理大臣（4月7日）「予算全体にメリハリ付けを行う中で、危機管理投資や成長投資といった分野に大胆に増額するなど、