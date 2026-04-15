「採用するかは俺が決める」会社役員という立場を利用して、採用面接に訪れた女性にワイセツな行為を行った疑いで男が逮捕された。４月10日、警視庁滝野川署の護送口に現れた男は、東京・文京区に本社がある不動産管理会社の元役員（４月９日付で辞任）の堀真幸容疑者（46）だ。取材陣が待ち構えていると予想していたのか、頭を前に倒し、伸びた前髪で顔を隠すように歩いていた。「警視庁によると、事件は先月、東京・北区にある会