中日は１４日の広島戦（豊橋）に６―２で快勝し、連敗を「３」でストップ。先発の金丸が８回途中２失点で今季初勝利を挙げれば、ドラフト６位ルーキーの花田は４打数２安打２打点の活躍で大歓声を浴びた。連敗脱出でここから反転攻勢！といきたいところだが、試合後の井上一樹監督（５４）に笑顔はなかった。というのも試合中にミゲル・サノー内野手（３２）がアクシデントに見舞われたからだ。初回一死二、三塁から右翼フ