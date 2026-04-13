斬新「チビ軽トラ」に反響あり！神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカー「バブル」から2025年10月、新しい超小型3輪トライク「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」が登場しました。遊園地のアトラクションを思わせるような、とても可愛らしく愛嬌のあるルックスが目を引くビベルトラックですが、その中身は日本の狭い道路事情や配送現場のニーズを徹底的に研究して作られた、極めて実用性の高いビジネスツールに仕上がっています