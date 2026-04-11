4月9日、自民党の小林鷹之政務調査会長が記者会見で、党が衆議院選挙で打ち出していた「食料品の消費税率ゼロ」に関し、時期については今後議論していくことを説明。しかし、党の総裁である高市早苗首相は、今年1月に出演したテレビ番組で“2026年度中に実現を目指す意向”を示していただけに、ネット上には困惑の声や厳しい意見が寄せられている。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき