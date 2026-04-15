ドジャース・大谷翔平投手（31）の活躍をさまざまな角度から取り上げる月1回の大好評企画「MonthlyShohei」は9年目に突入する。4月編はブランドン・ゴームズGM（41）に単独取材を行った。3年ぶりに投打二刀流で開幕。3連覇を見据えた今後の起用プランなどに具体的に言及し、日本投手初のサイ・ヤング賞獲得や、2度目の「ダブル規定」到達への道のりに迫った。（取材・構成＝柳原直之）投打二刀流で3年ぶりに開幕した大谷の