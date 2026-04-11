爆笑問題の太田光が10日放送のTBSラジオ「武田砂鉄のプレ金ナイト」（金曜午後10時）に出演。2月のTBS系衆院選特番で「意地悪やなあ」とボヤかれた高市早苗首相と、年末の「新語・流行語大賞」での“共演”に意欲を見せた。MCでライターの武田砂鉄氏は、2月にTBSラジオの衆院選特番の出演時、スタジオのモニターで太田が出演していたTBSテレビの衆院選特番をチェックしていたことを紹介。「太田さんが何を言っているか把握する、と