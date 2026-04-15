スズキ名車「カタナ」の魂を継ぐ「本格スポーツカー」！毎年、数多くの魅力的なチューニングカーやコンセプトモデルが登場し、クルマ好きを熱狂させるカスタムカーの祭典「東京オートサロン」。次々と新たなカスタムトレンドが生まれるなか、過去の同イベントで発表され、今なお“語り草”となっている衝撃的な一台が度々話題に上ります。【画像】超カッコイイ！ これが「カタナ」の魂を継ぐスズキ「本格スポーツカー」です！