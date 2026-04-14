BLACKPINK・ジェニーが、またもや中指を突き立てた。アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ」を楽しむオフショットの中に、中指を立てた写真が含まれており、賛否を呼んでいる。【写真】ジェニー、“中指”突き立てポーズで炎上海外フェスらしい自由な表現の一部だと受け止める声がある一方で、グローバルアーティストとしては不適切ではないかという批判も少なくない。しかもジェニーは今年3月にも、アンバサダーを務める高級ブ