¸µÎø¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿½÷Í¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¡¢°ì¼þ´÷¡Ä¡ÈÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¡Éµ¿ÏÇ¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤Ï¼ýÂ«¤»¤º
½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯2·î16Æü¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¾ëÅì¶è¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯24ºÐ¡£
¡Ú¥¥¹¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¡ÈÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¡É¡©
2001Ç¯¤Ë»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2009Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÅß¤Î¾®Ä»¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢2010Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¡£¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¡×Ìò¤òÇ®±é¤·¡¢Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤ä¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤é¤È¶¦¤Ë¼¡À¤Âå¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î¿´¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë?¡Ù¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ØËâ½÷Êõ´Õ ¡Á¥Û¥¸¥å¥ó¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎø¡Á¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ï¥¦¥ó¥É¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎÙ¿Í-The Neighbors-¡Ù¡Ø¼é¸î¶µ»Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè19²ó³øÆü±Ç²è¾Þ ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¡×¡ÖÂè8²óÂç´ÚÌ±¹ñ±Ç²èÂç¾Þ ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¡×¡Ö2013Ç¯MBC±éµ»Âç¾Þ »ÒÌò¾Þ¡×¡ÖÂè35²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Çµ¯¤³¤·¤¿°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÑ°µ´ï¤ä³¹Ï©¼ù¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·´ð½à¡Ê0.08¡ó¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë0.2¡ó¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¿ôÃÍ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæÃÇ¡£¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¿°Õ¤ò·ç¤¯¸ÀÆ°¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤ä±éµ»»ÖË¾À¸¤Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ËÜ¶È¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ø¥È¥ó¥Á¥ß¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¸·¤·¤¤À¤ÏÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«½Í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¤À®Ç¯»þ¤Îµ¿ÏÇ
µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤âºÆµ¯¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î»à¸å¡¢°äÂ²¤¬ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡ÖÌ¤À®Ç¯»þÂå¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Îµ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤ÏÅ¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÂ²Â¦¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Åö»þ15ºÐ¤À¤Ã¤¿2015Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£2·î16Æü¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°äÂ²¤Ï¾Úµò¤È¤·¤Æ²áµî¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄó¼¨¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤¬»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¤À®Ç¯»þ¤Î¸òºÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤È¤Î¸òºÝ»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¡£°äÂ²¤ä´ØÏ¢¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤é¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¹ðÁÊ¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤â¡¢°äÂ²Â¦¤¬»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÇÂÐ¹³¹ðÁÊ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¿¿¼Â¤ò½ä¤ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸îÂ¦¤âÏ¢Æü¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ë¡Äî¤Ç¤ÎÂÐÎ©¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÅ¤«¤Ë¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ö¤Ù¤»þ´ü¤À¤¬¡¢º£¤Ê¤ªË¡ÄîÆ®Áè¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°Â¤é¤«¤ËÌ²¤ë¤³¤È¤µ¤¨³ð¤ï¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£9ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅß¤Î¾®Ä»¡Ù¤Ç¤Ï¸É»ù±¡¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤òÇ®±é¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÌò¼Ô»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ±Ç²èÂç¾Þ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡§º¾µ½ÁàºîÃÄ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¨ÏÓ¤Î½÷Å¥ËÀÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2022Ç¯5·î18Æü¤ËÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£2025Ç¯2·î16Æü¡¢24ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£