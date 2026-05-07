日本時間の5月5日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの世界大会『Aussie Millions Poker Championship $25,000 challenge Final Table』に、俳優の田中圭が参加した。さらに7日までに、戦いが終了した後の田中のインタビューがSNSで拡散され、その最新の近影が話題となっている。【写真あり】「国を超えて愛されてる」英語インタビューに答える田中圭約1260万円の賞金を獲得した田中圭「田中さんが同大会に出