俳優の柳川るい(28)が11日、自身のインスタグラムで芸能活動引退を発表した。 【写真】引退を発表した柳川るい 柳川は「ご報告」と題して、「この度、芸能活動を引退することとなりました」と発表。 4月30日付で、契約満了で所属していた芸能事務所「Flatentertainment」を退所していたことも報告した。最後には「関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうご