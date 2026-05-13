歌手デュア・リパが、サムスン電子を相手取り、1500万ドル（約23億円）の損害賠償を求めて提訴した。カリフォルニア中部地区連邦地裁に8日付で提出された訴状によると、サムスンは本人の許可なく、デュアの写真をテレビ製品のパッケージに使用したとされている。 【写真】サムスンを訴えたデュア・リパプーマ、ヴェルサーチェ、YSLなどと契約、アップルやポルシェ、シャネルと仕事 問題となっているのは