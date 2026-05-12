俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。秀吉（池松壮亮）が有能な家臣を求めて行った選抜試験の場面で、藤堂高虎役を演じた佳久創の豪快な演技が視聴者の注目を集めた。【写真あり】父親も大物…”正体”が話題の俳優大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に、戦国時代を描く作品。仲野