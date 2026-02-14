高校野球界に衝撃が走った。警視庁は2月12日、日大三の野球部員2人が女子生徒にわいせつな動画を送らせ、それを拡散したとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検したことが明らかとなったのだ。日大三は春1回、夏2回の甲子園優勝を誇る全国屈指の強豪校。前任の小倉全由監督は、昨年までU18侍ジャパンの監督を務めた名将として知られる。2023年3月に小倉監督が退任した後も昨年夏の甲子園で準優勝を果たすなど、その強さを示していただけに、今回のニュースに驚いた関係者が多かった。【西尾典文／野球ライター】

同様の不祥事が増える可能性も

日大三と対戦経験のある高校の監督は、こう話している。

「日大三は小倉監督時代から生活面までしっかり指導しているチームだと認識していましたが……。引き継いだ三木有造監督は、長年小倉監督の下でコーチや部長を務めていた。その方針は変わらず、結果も出ていただけに驚きました」（関東地区の高校野球部の監督）

過去、日大三の野球部の不祥事は見当たらない。また、日大三はスポーツクラスであっても学業成績が優秀でないと入学できないと言われている。進学実績を見ても、野球部から東京六大学をはじめ有名大学に進む生徒が多く、「名門中の名門」で起こった不祥事ということもあって、世間に与えた衝撃は大きい。

前出の監督は、同様の不祥事が増えていくのではないかと見ている。

「以前は携帯電話やスマートフォンの使用を禁止しているチームが多かったですが、最近はそれらが生活必需品となっていますので、『全く使うな』と禁止するのは無理があります。生徒同士でどんなやり取りが行われているか、全て把握するのは不可能です。一歩間違えば、昨年プロ野球界で問題になったオンラインカジノみたいなことも起こりますよね。今回の日大三の件は、報道されていることが本当ならば許されることではありません。今後は、このように目に見えないところで起こるスマートフォンを使った不祥事が増える可能性も高いです。ネットのリテラシーなどをしっかり教育していく必要があるのではないでしょうか」

2019年9月、複数の部員が問題行動を起こしたため、早稲田実業は秋の東京大会を辞退した。問題行動の詳細は、関係者への配慮や人権を考慮して公表されなかったものの、今回の日大三と同様にわいせつな動画が拡散されたとの報道があった。早稲田実業も日大三と並ぶ名門校。そんなチームで相次いで不祥事が起こっていることも、時代を象徴していると言えるだろう。

警察の動きが早かった理由

一方、日大三の不祥事については、別の側面でも高校野球の関係者に衝撃を与えたという。それは学校や高野連の処分ではなく、警視庁による書類送検が先に報じられた点だ。これまでの報道によると、昨年10月に被害女子生徒の家族から警察に相談があったが、日大三から東京都高野連に連絡があったのは翌月だという。被害者側の相談が早かったとはいえ、高野連の発表前に警察が動く事例は非常に珍しい。

過去にチーム内での不祥事を経験したある高校の指導者は、以下のように話す。

「昨年夏、広陵の部内暴力が世間を騒がせたことも大きいのではないでしょうか。あれだけの騒動になると、なかなか事態が収拾せず、学校と警察の対応が後手に回ったと非難を浴びることになります。日大三の問題は、（被害者が女子生徒で）野球部内にとどまらないこともありますが、警察が校内での不祥事に対応する際も、かなり動きが早い。最近は高校生や中学生のいじめ、暴力の動画がSNSで拡散されて、それがきっかけで問題が発覚することが増えています。このため、警察の対応が早くなっているのかもしれません。本来、不祥事があった場合、高野連が全て対応して処分を決めるのはおかしなことで、警察が先に動くことが本来あるべき対応になってきたと思います。抑止力も働くのではないでしょうか」

昨夏の甲子園大会中に広陵の暴力問題で日本高野連が会見を開いた際には、年間で報告のある不祥事の件数は1000件以上とのコメントもあった。今回のように表に出にくい不祥事が明るみになっていくと対応はさらに困難になる。また、警察が介入するような事態が増えることは、教育の場として望ましくないのは確かだろう。

昨年の広陵、そして今回の日大三の問題をきっかけに、高野連と加盟校が連携して不祥事を未然に防ぐような体制を構築していくことができるだろうか。

