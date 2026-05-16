神奈川県警幸署は１２日、川崎市川崎区、元同市立小学校教諭の男（４５）（不同意わいせつ罪などで起訴）を不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反（性的姿態等撮影）の疑いで再逮捕した。発表によると、男は２０２４年４月８日〜２５年３月２５日、川崎市立小の校舎内で、女子児童に複数回にわたってわいせつな行為をし、身体を撮影した疑い。調べに対し、「やったことは間違いないが、回数までは覚えていません」と供述し