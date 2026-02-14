◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)

4位で競技を終えた平野流佳選手が試合後に悔しさのあまり涙する姿がありました。

平野流佳選手は、1本目で90.00点の高得点で3位となると、2本目もフルメイクし同じく90.00点を記録しますが、戸塚優斗選手とスコッティ・ジェームズ選手も高得点をマークし、4位に順位を落とします。

そして最後の3本目、ここでも平野流佳選手はフルメイク。驚異的な安定感をみせ、決勝進出者のなかで唯一の3本フルメイクを披露しました。しかし得点は91.00と自身のベストスコアでありながらも、4位となり表彰台を逃しました。