スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、スコッティ・ジェームズ（豪州）が銀メダルを獲得した。3大会連続メダルとなったベテランの表彰式での行動が“笑撃”を生んでいる。表彰式で金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）、銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）と3人で自撮りショットを撮影した直後だった。ジェームズが右手でつかんだ大会マスコ