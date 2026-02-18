ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新し、金メダルを持つ自身の姿を公開した。戸塚選手を祝福する声が相次ぐ中、ある人気ロックバンドのボーカルと似ていると驚く声も上がっている。「大森さんに似てるね」戸塚選手は15日、日本オリンピック委員会（JOC）との共同投稿で、自身が金メダルを片手で持っている様子などを公開した