戸塚がSNSで感謝の気持ちを表明した(C)Getty Images新王者の“きらめく指先”が話題だ。現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝がリビーニョ・スノーパークで行われ、2018年平昌五輪から3大会連続出場の戸塚優斗は、95.00点で悲願の金メダルを獲得。22年北京五輪の平野歩夢に続き、日本勢2大会連続の栄冠に輝いた。【写真】「メダルもネイルもピカピカ」と注目を集めた戸塚優斗の投稿