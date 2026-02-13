【寿司半額】2月15日に特別セール開催　新鮮な海の幸が安く味わえる（太郎丸）

横浜市港南区・上大岡駅前に位置する「大衆寿司 天ぷら 太郎丸」の2店舗（上大岡店、新店）は、2026年2月15日（日）限定で、寿司半額セールを実施する。両店舗とも駅から徒歩2分圏内。

【写真（地図）】特別セールを開催する店舗はこちら

新店は、「店内限定」で正午12時〜、上大岡店では「テイクアウト限定」で午前11時〜開始するという。横須賀港・三崎港等から直接仕入れてくる新鮮な海の幸が安く味わえる

■太郎丸 上大岡店

・住所

横浜市港南区上大岡西1-17-24 ミツワビル１Ｆ

・通常営業時間

11時30分〜24時00分(通し営業)

■ 太郎丸 新店

・住所

横浜市港南区上大岡西1-10-9 桂ビル2F

・営業時間

平日：15時〜23時30分

土日祝：12時〜23時30分

〈横浜・上大岡 太郎丸2店舗 寿司 半額セール〉

●上大岡店（テイクアウト限定） 午前11時開始

「テイクアウトお好み寿司」と「テイクアウト寿司セット」が半額。

1,100円分楽しめる「立ち呑みチケット」を800円で販売している。

●新店（店内限定） 正午12時開始

当日のおすすめメニュー確認。

店内飲食はお通し（席料）が発生する。

【運営会社・丸七グループについて】

毎朝、鮮度の上質な地魚を目利きのスタッフが漁港から直送。仕入れた素材を職人の鮮やかな手さばきで調理する逸品料理が自慢の「居酒屋」「回転寿司」5ブランド17店舗を神奈川県内で運営している。