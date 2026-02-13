Image: Victor

ワイヤレスで手軽に音楽を楽しめるBluetoothスピーカー。近年、木の素材が持つ温かみのあるデザインが魅力的な木製が注目を集めています。

そこで今回は、天然木を使った温かみのあるウッドフレームデザインで、IP67相当の防水・防塵仕様のJVCケンウッドの木製Bluetoothスピーカー「Victor SP-WS04BT」 を紹介します。

JVCケンウッド Victor SP-WS04BT-C Bluetooth スピーカー ワイヤレス 小型 最大15時間再生 ステレオペアリング ポータブルスピーカー 防水 防塵 お風呂 AUX対応 USB-C充電 ウッドデザイン バスウッド 20,800円 Amazonで見る PR PR 22,880円 楽天で見る PR PR 22,880円 Yahoo!ショッピングで見る

IP67対応・本格サウンドの木製Bluetoothスピーカー

「Victor SP-WS04BT」は、天然木デザインとIP67対応の高耐久性、2ウェイスピーカーの本格サウンドを兼ね備えた、コンパクトな木製Bluetoothスピーカーです。

天然木をフレームに使用しているため1台ごとに木目が異なっており、世界に一つしかない “一点モノ” というのも魅力です。

木製ながら、IP67準拠の防水・防塵設計。筐体の表面は撥水コーティングされており、水滴を弾くのでバスルームやキッチン、アウトドアでも安心して使うことができます。

サイズは約幅166mm×高さ102mm×奥行50mm、重さは約570gとコンパクト設計で楽々持ち運びできるのも◎。

上質でクリアなステレオサウンドが楽しめる

豊かな音楽空間を実現する、中高域と低域を独立させた2ウェイ・スピーカー構成を採用。コンパクトサイズながら上質でクリアなステレオサウンドを楽しむことができ、Bluetooth 5.3対応で、安定したワイヤレス接続が可能です。

風呂場でのリスニングに最適な「バスルームモード」など、シチュエーションやコンテンツに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しているのも嬉しいポイント。

内蔵バッテリーで最大15時間の連続再生が可能なので、キャンプなどのアウトドアシーンでも大活躍すること間違いなし。木製Bluetoothスピーカーの購入をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

