ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでの日本のメダル獲得数が10個に到達しました。

大会7日目となる12日には、フリースタイルスキー男子モーグルで堀島行真選手が2大会連続銅メダルを獲得。またスノーボード女子ハーフパイプでは小野光希選手が銅メダルを手にし、日本は2つの銅メダルを獲得しました。

この日の2つのメダルで、日本は今大会ここまでのメダル獲得数が10個と2桁台に到達。金2個、銀2個、銅6個で合計10個となっています。過去最多のメダル獲得数となった前回大会北京オリンピックでの合計18個メダルにどこまで迫っていくのか注目されます。

〈ここまでの日本のメダル〉

◆スキージャンプ

男子ノーマルヒル 二階堂蓮：銅メダル

女子ノーマルヒル 丸山希：銅メダル

混合団体：銅メダル

◆スノーボード

男子ビッグエア 木村葵来：金メダル、木俣椋真：銀メダル

女子ビッグエア 村瀬心椛：金メダル

女子ハーフパイプ 小野光希：銅メダル

◆スピードスケート

女子1000ｍ 郄木美帆：銅メダル

◆フリースタイルスキー

男子モーグル 堀島行真：銅メダル

◆フィギュアスケート団体：銀メダル