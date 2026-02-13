かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

相手を話しやすくして

聞くことに徹する

初対面の人との会話は苦手だ、という人が少なくないとも聞きます。それは自分のことを話さなければいけない、という思い込みによるものだと思います。そうではなくて、ただ聞けばいいのです。質問して相手の話に耳を傾けるのです。

初対面の場を楽しくする最善の方法は、共通の話題で盛り上がることです。出身地かもしれないし、趣味かもしれないし、「推し」の何かかもしれない。時事問題で盛り上がるかもしれません。

共通の話題で盛り上がるには、相手のことを知る必要があります。だから、質問をして、理解しようとするのです。

人間はそもそもコミュニケーションが大好きです。話をするのは好きなのです。しかも、自分について興味を持ってもらい、自分のことをいろいろ聞いてもらえることについて、嫌な感情を抱く人はいません。

実はみんな自分に関心を持ってもらいたいし、いろんなことを話したいのです。だから、こちらから質問を投げかけて、そのきっかけを提供し、気持ちよく話してもらうわけです。こちらが話さなければいけないわけではないのです。

むしろ、一方的にこちらが話していたら、かえってネガティブな印象を与えてしまいます。自分のことをまるで知らないのに、どうしてこの人は、こんなにペラペラと一人でしゃべるのか、と思われかねません。

とりわけ初対面の方とのコミュニケーションは、相手がしゃべりやすくなるためにボールを投げかけることに徹しましょう。相手は話したいのです。だから、話せることを引き出すために、あれこれと問い掛ければいいのです。

それこそ、自分の部門や会社について新しく入ってきた人に、したい話もあるかもしれません。それをうまく引き出せるかどうか、が問われるのです。

管理者として異動したり、入社したりすることになれば、部下を知るために「まずはワン・オン・ワンでミーティングを」と考える人も少なくないと思います。しかし、外から上司がやってきて、いきなり個室でワン・オン・ワンということになると、呼ばれた人は間違いなく緊張します。どんな人かわからない中で、1対1で向き合わなければならないのです。

だから、まずは職場を離れてランチ、というのが有効だと思います。ランチの場では、仕事の話はせず、共通の話題を探して盛り上がりましょう。まずは人間関係を作る。そうでなければ、なかなか部下は心を開いてくれるものではないと思います。

ランチである程度の人間関係が作れたら、ワン・オン・ワンに進めばいいのです。

お酒が好きで、本当は飲みに行きたいな、と考えている人もいるかもしれません。ただ、今はなかなか夜のお誘いというのは簡単ではありません。強制とみなされても、特定の人しか誘わないとハラスメントとみなされてしまいます。管理者ならなおさらです。

しかし、「誰か行ける人いますか？」と全員に投げかけるのは、私はありだと思っています。「◎◎さんとごはんに行くんですけど、皆さんもどうですか？」と聞いてみるのもいいでしょう。

会社のサークル活動やクラブ活動も有効だと思います。それこそ喫煙室でもいい。要するに、仕事以外の接点から始めることが、人間関係づくりに大きくプラスになるのです。そして人間関係が少しでもできれば、仕事がスムーズに進んでいく可能性が高まるのです。

