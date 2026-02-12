ミニカーじゃなくてマウス。

1967年5月にヤマハ発動機との協力で作られ販売された名車「トヨタ 2000GT」。1970年に生産終了するまで、337台しか作られなかった激レア車です。クルマ好きなら好きなら、夢のまた夢ですよね。

マウスにするにはもったいない完成度

そのトヨタ 2000GTが、無線マウスになってしまいました。低い車高のクーペボディーは、まるで人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン。文字通り、トヨタ 2000GTを手中に収めることが可能になります。

ワイヤレスなのでUSBレシーバーが付属し、デスクの上を縦横無尽に移動します。使用時はオン／オフ切り替えでヘッドライトとリアライトが点灯するのがリアル。

作り込みも精巧なので、インテリアとして飾っても結構。ただ置いて愛でるだけで、白メシが3杯イケちゃいそうです。

「トヨタ 2000GT」豆知識

GTの由来は「グランツーリスモ」から。デザインは社内で作られました。X形バックボーンフレームや、直列6気筒DOHC 2000ccエンジン、ダブルウィッシュボーン／コイルの四輪独立懸架、四輪ディスクブレーキ、四輪マグネシウム合金製ホイールなど、日本の量産車では初採用の技術をふんだんに搭載しています。

最高時速は220km、ゼロヨンの加速は15.9秒、時速0〜100kmの加速は8.6秒と、当時は世界トップクラスのスポーツカーでした。また発売までの間に3つの速度世界記録と13の国際新記録を樹立し、国内外のレースでも好成績を残しています。

1967年の映画『007は二度死ぬ』では、コンバーチブル使用がボンドカーとして採用され話題に。唐沢寿明さんが後期型を愛車にしていましたが、2021年にトヨタ博物館へ寄贈されています。

マウスパッドも付属

このマウスはPC／Macに限らず、 Androidスマホとタブレット、iPadシリーズでも使えます。特製マウスパッド3種のうち1種類が付属。車好きの方へのプレゼントとしてもぜひどうぞ。

