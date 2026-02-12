香川県、NVIDIAと連携協定締結へ - 企業誘致やAI人材の育成で協力
香川県は2月10日、エヌビディア合同会社との連携協定締結式を2月17日に開催すると明らかにした。NVIDIA日本法人からは代表の大崎真孝氏が登壇する。
香川県、NVIDIAと連携協定締結へ - 企業誘致やAI人材の育成で協力
香川県では今後5〜10年を見据えた企業誘致施策「せとうち企業誘致100プラン」を策定し、戦略的にあ企業誘致や産業支援を実施中。今回香川県は世界的なリーダーであるエヌビディア合同会社と「香川県とエヌビディア合同会社とのＡＩ活用等の推進に向けた連携協定」を締結するとしており、県内におけるＡＩ活用の推進や情報通信関連企業の誘致、ＡＩ・ＩＴ人材の育成に向けて取り組みを進めていくという。
2月17日の締結式には香川県から池田豊人知事が登壇し、エヌビディア合同会社からは日本法人代表・米国本社副社長の大崎真孝氏が参加。AI分野で著名な東京大学大学院工学系研究科 松尾豊教授に加え、香川県のデータセンター誘致の取り組みとして商工労働部長の寺嶋賢治氏らが登壇する。
香川県、NVIDIAと連携協定締結へ - 企業誘致やAI人材の育成で協力
香川県では今後5〜10年を見据えた企業誘致施策「せとうち企業誘致100プラン」を策定し、戦略的にあ企業誘致や産業支援を実施中。今回香川県は世界的なリーダーであるエヌビディア合同会社と「香川県とエヌビディア合同会社とのＡＩ活用等の推進に向けた連携協定」を締結するとしており、県内におけるＡＩ活用の推進や情報通信関連企業の誘致、ＡＩ・ＩＴ人材の育成に向けて取り組みを進めていくという。
2月17日の締結式には香川県から池田豊人知事が登壇し、エヌビディア合同会社からは日本法人代表・米国本社副社長の大崎真孝氏が参加。AI分野で著名な東京大学大学院工学系研究科 松尾豊教授に加え、香川県のデータセンター誘致の取り組みとして商工労働部長の寺嶋賢治氏らが登壇する。