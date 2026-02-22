¢£300²¯¥É¥ë¤ÎµðÂçÅê»ñ¤âÊ£¿ô¤Î³¤³°ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢OpenAI¤¬¿Ê¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤Ï300²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢AIÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤ª¤è¤Ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¯¥é¡¼¥±¥ó´ØÏ¢¤ÎSPAC¤¬¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾ì°Å¹æ»ñ»º¶È³¦¤Î³ÈÂç¤È°ìÈÌ²½¤ØOpenAI¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀ¸