貯金ゼロから資産を築いた投資家であり、教えるプロ(元塾講師)でもある「たけ」氏が、新NISAの仕組みから銘柄選び、さらには老後の「出口戦略」までをイラストと図解で解説した書籍『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』(KADOKAWA)。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、「全世界株式(オルカン)」が長期投資の有力候補とされる理由を解説します。○なぜ「全世界株式(オルカン)」が最適なのか?「全世