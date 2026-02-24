Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï22Æü¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡ÖChatGPT¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆCNBC¤Ï¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAGI¡Ë¤Î³«È¯¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Îµ»½ÑÅ¸³«¤ÇÊÆ¹ñ¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£CNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢AI¤ò´Þ¤à¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ