★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２半導体 ３フィジカルＡＩ ４防衛 ５ペロブスカイト太陽電池 ６人工知能 ７地方銀行宇宙開発関連 ９親子上場 １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「半導体」が２位にランクインしている。 ここにきて半導体関連株が高値波乱含みの展開を強いられている。東京エレクトロン、ディスコ