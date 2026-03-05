AIブームの動向次第で企業価値が変動するリスクも 「われわれは、ASI（人工超知能）のNO.1プラットフォーマーになるという目標に向けて着実に前進した」 こう語るのは、ソフトバンクグループCFO（最高財務責任者）の後藤芳光氏。 ソフトバンクグループ（SBG）が、2026年度第3四半期（25年4―12月期）決算を発表。純利益は過去最高となり、前年同期に比べて約5倍の3兆1726億円と