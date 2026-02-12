2026年ミラノ・コルティナ五輪が盛り上がりを見せる中、米国3大ネットワークのひとつであるNBCは、例年通り米国代表選手を前面に押し出して中継する構えだ。愛国心とアスリートのスター性を結びつける報道は、視聴率を左右する重要な要素でもある。

【写真】話題となった谷愛凌（22）の「ビキニ写真」、完璧なプロポーションをSNSで多数披露

そんな中、異例の存在として注目を集めているのが、中国代表で出場するフリースタイルスキー選手、谷愛凌（アイリーン・グー、22）だ。

生まれも育ちも米サンフランシスコの彼女だが、2019年6月6日、中国で人気のSNS「Weibo（微博）」に「中国フリースタイルスキー選手・谷愛凌、報到（報告します）！」と投稿。中国代表選手になることを表明した。

しかし、その直前に開催された『FISフリースタイルスキー ワールドカップ』には米国代表として出場し、最年少ながらスロープスタイルで優勝。アメリカの女子フリースタイルスキー界を背負っていく存在として期待されていただけに、「アメリカで育ってここまでの選手になったくせに、愛国心はないのか」「どうせ金儲けのために中国を選んだのだろう」といった批判が噴出した。

一方、中国では大きな歓迎をもって受け止められ、中国メディアの中には、この選択を「アメリカ国籍を捨て、中国国籍を選んだ」とまで表現するものもあった。この選択の背景には、家族、とりわけ本人が人生の指針となる存在だと語る、母方の祖母の影響があったという。海外ジャーナリストが解説する。

「祖母の馮国珍（フォン・グォジェン）さんは、1950年代に名門の上海交通大学を卒業した元交通運輸部の高級エンジニア。その娘で、アイリーンの母親は北京大学を卒業し、スタンフォードでMBAを取得し、ウォール・ストリートで投資銀行に勤務していた、いわゆるハイスペファミリーです。

祖母は孫娘アイリーンの誕生後、アメリカに渡り、身の回りの世話をしながら教育も担ってきました。幼少期から中国語を教え、中国料理を食べさせ、中国の物語を語り聞かせ、毎年夏には北京に連れて帰って中国文化を肌で感じさせてきたそうです。米国で育ちながらも、アイリーンが流暢な北京語訛りの中国語で『帰国した』と話す背景には、この祖母の存在が何よりも大きいのです」

祖母の教えも影響してか、アイリーンは競技・仕事・学業のすべてにおいて卓越した成績を残す。母親の母校でもあるスタンフォード大学に合格し、現在は国際関係学を専攻する一方で、量子物理も履修している。本人いわく、直感に関する理論も多い量子物理の世界は、ハーフパイプやビッグエアで「可能性の法則を曲げる」感覚と重なるそうで、隙間時間や移動時間のほとんどを大学の勉強にあてているという。

「アメリカで育ったのに恩知らず」批判も…女性アスリート収入ランキングで世界4位

「裏切り者」とのバッシングがアメリカで巻き起こる中、アイリーンは2022年の北京五輪で金メダル2つ、銀メダル1つを獲得。中国では国民的スターとなり、ファッションモデルとしても注目を集め、複数のブランドアンバサダーも務める活躍ぶり。SNSにはトレーニング風景のほか、ビキニ姿などプライベート感のあるショットも投稿し、話題を集めている。

その唯一無二のプロフィールは、2025年に2300万ドル（約35億円）を超える収入を生み、女性アスリート収入ランキングで世界4位に。今回の五輪出場選手の中では1位とされている。

「『アメリカで育ち、アメリカで競技してきたのに中国を選ぶのは恩知らずだ』との猛批判に対し、本人は『アメリカにはすでに十分な代表選手がいる。私は自分の居場所を築きたいの』『私が愛するスポーツを広めるための一生に一度のチャンスだった』と説明し、中国にスキーを広めたいと語っています。

こうしたアイリーンの言動にも、幼い頃から祖母に『自分で問題を解決しなさい』『二番手になるな』と繰り返し投げかけられてきたことの影響が感じられます」（同前）

アイリーンバッシングの背景にある、米国社会の葛藤

なお、二重国籍を認めない中国において、アイリーンは高い人気を誇っている。「Weibo」などの現地SNSでは、「中国の誇りだ」「若者のロールモデル」「彼女のおかげでスキーが身近になった」といった応援の声が数多く見られる。一部では、「金を稼ぎに来たアメリカ人」「出て行け」といった批判も見られるものの、歓迎ムードが中心だ。

アメリカにおける「恩知らず」バッシングは、多様な人種やルーツを抱える人種の坩堝である米国社会が抱える葛藤を映し出したようにも見える。いずれにせよ、話題に事欠かない彼女の今大会での活躍に注目だ。