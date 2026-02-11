ÁáÄ«¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÏ²¼¤Ç¡Ä¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ÈÀàÅð¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¢4Ç¯´Ö¤Î¡È¸ü´é¡É
Éô³è¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ÎÈÈ¹Ô
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÄÌÏ©¤ËºÂ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤Ë¤³¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤Ï¡¢½÷À¤¬îÉîÄ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¤äí´í°¤Ê¤¯À¸ò¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¸ÜÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î¦¾åÉô¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯11·î£¶Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº£±²Ý¤Ï½à¶¯À©À¸ò¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¡¦Éð°æ±Ñ·û¡Ê¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡ËÈï¹ð¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éð°æÈï¹ð¤Ï¡Ø¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÈÀ¸ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ³Î¤Ê¶â³Û¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë20Âå½÷À¡¦A¤µ¤ó¤ÈÉð°æÈï¹ð¤Î´Ö¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ç25Ç¯12·î18Æü¤Ë¡Ø¶µ°é¸øÌ³°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍÑ¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Éð°æÈï¹ð¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
£²·î£³Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÉð°æÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¸øÈ½¤Ç¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉð°æÈï¹ð¤ÎÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡Ç21Ç¯£¶·î½é½Ü¤ÎÁáÄ«¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¤Ç¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÎ¦¾åÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¸©Âç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢Åö»þ¡¢µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È£²³¬¤Îµï¼¼¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤¿¤È¤³¤í¡¢£±³¬¤ÎÄÌÏ©¾å¤ÇA¤µ¤ó¤¬Å¥¿ì¤·¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤â¤ËÊÖÅú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Å¥¿ì¤·¤Æ¹³µñÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢À¸ò¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×
Éð°æÈï¹ð¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ°µ¡¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊA¤µ¤ó¤¬¡Ë¤ª¼ò½¤¯¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÇ¤¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤ÆÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¥¿ì¤·¤ÆÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÀÅª¤ÊÍßµá¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
£´Ç¯´Ö²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Æü¤ÎÁ°Ìë¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤ÎµëÎÁÆü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤È¡¢ÃÎ¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤Ç°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥«¥®¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢£²³¬¤«¤éÃ¯¤«¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡£Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÇÛÃ£¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ²±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿µëÎÁÂÞ¤ÎÃæ¿È¤¬ÌÀºÙ½ñ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀàÅð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë°áÉþ¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ï¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢A¤µ¤óÂð¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ëÉð°æÈï¹ð¤Î»Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÉð°æÈï¹ð¤Ï¡¢ºÂ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤ª»¥¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ìó60Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅð¤ó¤À¤ª¶â¤Ï¡¢ºÊ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¼Ö¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍÎÉþ¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢É÷Â¯Å¹¤ÎÍøÍÑ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸øÈ½¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸øÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿Éð°æÈï¹ð¤Ï¡¢½à¶¯À©À¸ò¤ÈÀàÅð¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Îºá¤òÈÈ¤·¤¿¸å¤â¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó£´Ç¯´Ö¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÌµÍý¤ä¤êÀ¸ò¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢½ê»ý¶â¤Þ¤ÇÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦ÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤Ë¤ª¤è¤ó¤Ç¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢Ìó60Ëü±ß¤È¤¤¤¦¡ÖÎ×»þ¼ýÆþ¡×¤òÆÀ¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£¸å¡¢Éð°æÈï¹ð¤¬Ë¡Äî¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ