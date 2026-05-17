栃木県で女性が殺害され、強盗殺人の疑いで実行役の少年4人が逮捕された事件で、きょう未明、新たに羽田空港で事件の指示役とみられる男が逮捕されました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されたもので、警察はいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。男子高校生4人は事件の実行役だということですが、きょう未明、新たに羽田空港の国際