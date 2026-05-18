富山市で知人女性のバッグを盗んだとして、窃盗罪に問われたプロ野球中日の元投手上田洸太朗被告（23）の判決で、富山地裁は18日、拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。判決によると、今年1月20日、富山市内の女性宅で、女性が所有するショルダーバッグ1個を盗んだ。上田被告は名古屋市の高校を経て、2021年に育成ドラフト2位で中日に入団。24年に戦力外となった。