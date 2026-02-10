ÆüËÜ¤ÎÃË½÷¤¬¡Ö¶â¶â¶ä¡×¤Î¾×·â¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥¢¥¸¥¢Àª¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢É½¾´Âæ¡Ö5/6¡×
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤âÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£¤Þ¤ÇÆüËÜÀª¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¥µ»¤Ç¤Î²÷µó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢3ËÜÌÜ¤Ë¤â¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¤·¤Æ89.25ÅÀ¡£¹ç·×179.00ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï¡¢17ºÐ¤ÇÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ë¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï18ºÐ¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¡¢ÌÚËó¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢Àª¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»×¤¨¤Ð¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¥¢¥¸¥¢¿Í5¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ê¡©¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¢¥¸¥¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÇÉ½¾´ÂæÆÈÀê¤Ê¤Î¤Í¡×
¡Öº£¤ÏHP¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤â¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡×
¡Ö¤³¤Î¶¥µ»¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¡ÉáÄÌ¤Ë¥¢¥¸¥¢Àª¤â¶¯¤¤¤È¤³¸«¤»¤Æ¤ë¡×
¡Ö½÷»Ò¤â¥¢¥¸¥¢Àª¶¯¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡ÃË»Ò¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢Àª¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¡¢ÊÆ¹ñÀª¤¬¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ²òÀâ¼Ô¤¬¡ÖÂà¶þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë