¡Ö3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡×±Ñ¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡¢Áê¼ê½÷À¤Ø¤Î¡Ö¸ýÉõ¤¸¤Ë25Ëü¥É¥ë¡×¤«¡Ä¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤¬¡È²«¿§¥Æ¡¼¥×¡É¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë
¡¡±Ñ¹ñ²¦¼¼¤Î"ºÇ¤â°Ì¾¹â¤¤°ì°÷"¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡¿65¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸µ²¦»Ò¤È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·Ê£¿ô¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤òÍ×µá¤·¤¿¾å¡¢ÌóÂ«¤·¤¿Êó½·¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÊÛ¸î»Î½ñ´Ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¾·¤¤¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¶Ð¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¡£½÷À¤Î¾å¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ä¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÅ¡¤Î°ÛÍÍ¤ÊÆâÁõ¤Ê¤É
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÏÁÜºº»ñÎÁ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·èÄêÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¿µ½Å¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸µ²¦»Ò¤¬¤«¤é¤à»ö°Æ¤È¤¢¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤µ¤«¤ó¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÊ¸½ñ¤Ï2011Ç¯3·îÉÕ¤Ç¡¢½÷ÀÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¸µÈï¹ð¤Ë°¸¤Æ¤¿Ë¡Åª½ñ´Ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ÎÅ¡Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Î¿Íµ¤¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¾·¤«¤ì¤¿¤È¤¹¤ëµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤ËÅ¡Âð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÇÄ©È¯Åª¤ÊÉþÁõ¤ò¤·¤¿¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö14ºÐ¤Û¤É¤Ë¸«¤¨¤ë»Ò¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡×¤È¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î°ÛÍÍ¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾å¤Î³¬¤Ë¤¢¤ë¿²¼¼¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¸µÈï¹ð¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£½÷À¤Ï2¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤È¥Ñ¥ó¥Æ¥£¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉþ¤òÃ¦¤¤¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ö3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È2¿Í¤«¤éÀÅª´Ø·¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö½÷À¤Ï¡Ø¸Û¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥À¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¡Ø¸å¤Ç¡Ê¤½¤ÎÊ¬¤â¡Ë»ÙÊ§¤¦¤«¤é¡Ù¤ÈÀâÆÀ¡£µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç"³Æ¼ï¤ÎÀ¹Ô°Ù"¤Ë±þ¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñ´Ê¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø2¿Í¤¬ËþÂ¤·¤¿¸å¡Ù¡¢½÷À¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤ÎÎ¹¹Ô¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦Í¶¤Ã¤¿¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ï¤³¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢½÷À¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥¹Âå¶â¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó156Ëü±ß¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«2000¥É¥ë¡ÊÌó30Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢"¹Ô°Ù"¤Î¤Ö¤ó¤â²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢Çä½ÕÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¶¯¤¤É½¸½¤Ç¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷À¤Î¸ýÉõ¤¸¤ËÌó3900Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤«
¡¡¤³¤Î½÷À¤¬¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ä»ÊË¡Åö¶É¤ËÁÊ¤¨½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ñ´Ê¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÌë¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤áÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷ÀÂ¦¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö·ÀÌóÉÔÍú¹Ô¡×¤ò¸ø¤Ë¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë25Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3900Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¡£·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÏÂ²ò¶â¤Ç¤Î²ò·è¤òÌÏº÷¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡ÖÀÅª¹Ô°Ù¤Î¶¯Í×µ¿ÏÇ¡¢Êó½·Ì¤Ê§¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¸ýÉõ¤¸¤Î¤¿¤á¤Î¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¡Ä¡Ä²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬Íí¤à°Æ·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¸¡¹¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»ÒÂ¦¤Ï°ì´Ó¤·¤Æµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Î¸ø³«»ñÎÁ¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤Î½ñ´Ê¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸µ²¦»Ò¤Ï±²Ãæ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥í¥Ã¥¸¤òÂàµî
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤¿Æ°¤¤Ê¤Î¤«¡¢¸µ²¦»Ò¤ÏÄ¹Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¶á¤¯¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥í¥Ã¥¸¤«¤éÂàµî¡¢¤Î¤É¤«¤Ê¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¤¢¤ë²¦¼¼ÊÝÍÃÏÆâ¤Î¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥ê¥¬¥àÆâ¤Î¤µ¤é¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤ÊÅ¡Âð¤ËÍî¤ÁÃå¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¦¼¼¤Ï¸µ²¦»Ò¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ±£ÊÃ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é²¦¼¼¤ÏÂ¸Â³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ï²¦¼¼¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤È¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÅÂ¤¬"»ö·ï¸½¾ì"¤Ë¡Ä²«¿§¤¤¥Æ¡¼¥×¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿"¹ñ²È¤Î¾ÝÄ§"
¡¡±Ñ¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¡ÖExpress¡×¤Ï¡¢²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤ä¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à²¦¼¼ÊÝÍÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Ø¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤äÉÔËþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿¦Ì³¤òµñÈÝ¤¹¤ëÆ°¤¡×¤â¤¢¤ë¤ÈÊóÆ»¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±Ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØGB News¡Ù¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¼þÊÕ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ö·ï¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²«¿§¤¤¥Æ¡¼¥×¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¡¢¡ÖCHARLES,WHAT ARE YOU HIDING¡©¡Ê²¿¤ò±£¤¹/Æ¿¤¦/±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ë¡×¤È¹³µÄÊ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
"¹ñ²È¤Î¾ÝÄ§"¤È¤µ¤ì¤¿µÜÅÂ¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ç¡Ö»ö·ï¸½¾ì¡×¤È°·¤ï¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´íµ¡¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£