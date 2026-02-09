¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¡¢±éµ»¸å¤Î¡È¿À¼Ì¿¿¡É¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡×
²ñ¿´¤Î±éµ»¸«¤»¤¿º´Æ£½Ù¡¢ËÜ¿Í¤ÏÇØÃæ¤Ç¤â´¶Æ°ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿°Õ³°¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Ç¡ÈËü¥Ð¥º¡É¤òµÏ¿¤¹¤ëÂçÉ¾È½¤À¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÎÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¹âÆñÅÙ¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¡£4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃúÇ«¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤ÏÂç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¸ÞÎØ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ëº´Æ£¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò½Å¤Í¤¿¼Ì¿¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦ÃÄÂÎÀï¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢2Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ó¥°¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤³¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¾½Ö´Ö¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¼Ì¿¿¡£ÃÄÂÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤Î¡¼²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¤ÆÃÄÂÎÀï¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ä¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë