1cmÊ¬¤ä¤ª¶Ì1ÇÕÊ¬¤Ç¡ªÄ¶¾¯ÎÌ¤Î¿å¤Ç¡Ö¤æ¤ÇÍñ¡×¤òºî¤ë¥ï¥¶
¤æ¤ÇÍñ¤Ï¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Î¤ª¿å¤ÇOK
¤æ¤ÇÍñ¤òºî¤ë»þ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Î¤ª¿å¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¾å¼ê¤Ëè§¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆéÄì¤«¤é1Ñ¤Î¤ª¿å¤ÇOK
¤ª¶Ì°ìÇÕÊ¬¤Î¤ª¿å¤Çºî¤ëÊýË¡
¾¯¤Ê¤¤¿å¤Ç¤â¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Çè§¤Ç¤ë¤æ¤ÇÍñ¤Ï¡¢¿å¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¨Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¿å¤Çºî¤ëÊýË¡¤Ï¤ª¿å¤ÎÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃ»»þ´Ö¤Çè§¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¬¥¹Âå¤È¿åÆ»ÂåÎ¾ÊýÀáÌó¤Ç¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥³¤ÊÄ´ÍýË¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Í¾Ç®¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ²Ð¤òÄÌ¤¹¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§Adobe Stock