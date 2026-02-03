ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。

上下ユニホーム姿で約２０分間の撮影を終えると、半袖短パンに着替えて再び屋外に姿を見せた大谷。バスケットボールほどのメディシンボールや、硬球よりも軽いボールを使って壁当てを行うと、グラウンドに移動してキャッチボールを行った。リラックスした表情も見せながら、最長７０メートルほどまで投げ、２３年以来３年ぶりとなる開幕からの二刀流へ順調に聴取調整が進んでいるようだった。

大谷は２３年９月に、１８年１０月以来、２度目の右肘手術。ドジャース移籍１年目だった２４年は打者に専念し、２５年６月に投手復帰して昨季はポストシーズンでも登板した。今季は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも選出されて起用法に注目が集まっていたが、ドジャースのロバーツ監督がＷＢＣでは投げないことを明言。侍ジャパンでは打者に専念することが濃厚となった。

だが、大谷はすでにブルペン入りしていることを明かすなど、投手調整も順調に進んでいる模様。シーズンを通して二刀流をこなせば、２２年以来４年ぶりとなる。