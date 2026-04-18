「いま攻勢に出ている」ユナイテッド 言葉通りに？アメリカ航空大手のユナイテッド航空および持ち株会社ユナイテッド航空ホールディングスのスコット・カービー最高経営責任者（CEO）が2026年2月25日にドナルド・トランプ大統領（共和党）と会談した際、アメリカン航空を抱える持ち株会社アメリカン航空グループとの合併の可能性をアメリカ政府高官に提案したとロイター通信が報じました。ユナイテッドは既に有効座席キロ（ASK）