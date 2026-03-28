新関税に早くも米国内で無効求める訴訟USTRは301条関税念頭に調査開始トランプ大統領は相互関税が連邦最高裁判所で違憲とされたことを受けて、1974年通商法122条を根拠として、輸入品に課す世界一律10％の関税を新たに発動した。そして関税率を15％に引き上げると表明している。ところが、この新関税は早くも訴訟に見舞われている。オレゴン州やカリフォルニア州、アリゾナ州、ニューヨーク州などが3月5日、新しい関税は誤っ