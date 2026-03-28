家庭用コンセントに挿して使える小型の「プラグイン式ソーラーパネル」が、アメリカで広がりつつあります。屋根に大がかりな設備を載せなくても電気代を抑えられる可能性がある一方、電力会社は停電時の逆流や家庭内配線への負荷を懸念しており、その姿勢は各州の法整備にも影響しています。Utilities are convincing lawmakers around the U.S. to delay bills that would allow people to buy solar panels and plug them into a