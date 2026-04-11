「攻撃ヘリ不要論」を覆す一手となるかアメリカの防衛関連企業であるアンドゥリル社は2026年4月7日、アメリカ陸軍のAH-64E「アパッチ・ガーディアン」戦闘ヘリコプターから、自社製の無人航空機（UAS）を空中発射することに成功したと発表し、その様子を捉えた動画を公開しました。【動画】これがアパッチから無人機を発射する瞬間です！この実験は、アリゾナ州にあるアメリカ陸軍ユマ試験場にて実施された演習に際して行われ