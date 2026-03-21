大谷翔平はパドレス戦前にファンへボールをプレゼント羨望の声が集中した。ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打だった。快音は聞かれなかったが、試合前の“神対応”が「スターすぎる」などと話題になっている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後、初となる打者での実戦。第1打席は三飛、第2・3打席