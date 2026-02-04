イビデン<4062.T>が急落している。同社は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．５％増の２９８６億２１００万円、最終利益は同２５．０％増の３１０億円となった。２ケタの増益となったが、ＡＩサーバー向けの成長を見込む市場の高い期待値に対して物足りなさが意識されたもようだ。



電子事業では生成ＡＩサーバー向けの受注は総じて堅調に推移した。一方、セラミック事業では、自動車排気系部品のディーゼル・パティキュレート・フィルター（ＤＰＦ）において需要減速が響き、同事業は減収・営業減益となった。あわせて同社は、ＡＩサーバー向けの高機能ＩＣパッケージ基板の生産能力の増強に向け、２６～２８年度の３年間で総額５０００億円の設備投資を実施すると発表した。



出所：MINKABU PRESS